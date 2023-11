L'accettazione sociale tra i giovani e l'abuso d'alcol

Il consumo di alcolici è una pratica diffusa da tempo in tutto il mondo che coinvolge sia adulti che giovani, e può far scaturire problemi legati alla salute del fegato e di altri organi che vengono a meno per colpa dell'abuso di alcol.

Quasi tutti almeno una volta nella vita hanno bevuto qualche drink alcolico sia per socializzare ad esempio, in discoteca o nel peggiore dei casi, per sentirsi accettati socialmente all'interno di un gruppo.

Dunque, bere alcol diventa una situazione fuori controllo quando passa dall'essere un episodio sporadico ad un'abitudine sempre più ricorrente fino a far diventare una persona alcolizzata, creando una forte dipendenza da alcol.

Dalle statistiche si evince che il consumo di alcol nei giovani in Italia rappresenta l'84% dei ragazzi e delle ragazze nella fascia di età che va dai 15 ai 16 anni, inoltre gli adolescenti che iniziano ad approcciarsi all'uso di alcol per 'socializzare', dai 13 anni o anche prima, rappresenta il 45%.

Allora perché i giovani fanno uso di alcol? Che sia per una questione di accettazione sociale, per affermare la propria identità, per sentirsi più disinibiti, per divertirsi, perché tanto lo fanno anche gli amici o per puro piacere, spesso e volentieri la generazione Z è ignara delle conseguenze che possono scaturire.

In un recente convegno Marialuisa Grech, direttrice del SerDP dell'Ausl di Bologna ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto.

L’ecografia può togliere ogni dubbio sullo stato di salute dei propri organi interni,aspetto da non sottovalutare, soprattutto se questo riguarda i giovani e la loro salute.

Si tratta di un esame non invasivo che può risultare decisamente utile per chi è abituato a bere alcolici, in quanto è proprio il fegato uno degli organi più suscettibili e vulnerabili all'abuso di alcol, senza dimenticare i danni cerebrali che si susseguono per l'uso di questa sostanza tossica, dannosa per la salute. Per eseguire un’ecografia addome a Bologna, come in molte altre cittá, gli step da seguire sono molto semplici e la prenotazione di questo esame puó essere effettuata anche online.

Come ben noto, l'abuso di alcol può causare danni talvolta irreversibili per la salute di organi vitali come fegato e pancreas, e può avere serie ripercussioni sul tubo digerente, sul sistema nervoso centrale e su quello periferico.

Inoltre, il consumo smisurato di alcolici è in grado di provocare profondi danni a livello psicologico che possono spaziare dai disturbi della condotta, con adolescenti che mostrano segni di comportamenti violenti o aggressivi, a problemi di ansia o depressione.

Un fenomeno questo sempre più in espansione e nella maggior parte delle volte, gli effetti dell'alcol sulla salute sono sottovalutati non solo dai giovani ma anche dai genitori, che pensano che consumare alcol sia una abitudine normalissima che fa parte dello spettro culturale, una situazione aggravata anche dal continuo marketing dell'alcol che spinge le persone al consumo di questa sostanza dannosa nel contesto del divertimento e della socializzazione, quelli più suscettibili e vulnerabili sono i più giovani, gli adolescenti soprattutto.

Ricordiamo che l'alcol è classificato come una sostanza psicoattiva tossica, alla pari delle droghe, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in grado di creare dipendenza e di rovinare la salute di un individuo in base a diversi fattori come genetica, sesso, stile di vita e abitudini di consumo.

Sulla base di quanto detto, occorre sviluppare una campagna di sensibilizzazione mirata a creare più consapevolezza nelle persone, specialmente nei giovani, di fronte ai problemi connessi all'abuso di alcol, sottolineando l'importanza della prevenzione di condizioni particolari che minacciano la salute del fegato, l'organo che metabolizza l'alcol nell'organismo, come: steatosi (noto come fegato grasso), epatopatia alcolica e nei casi più gravi, cirrosi epatica da alcol.

Il consumo di alcol, come abbiamo visto, risulta essere un’abitudine di molti. Concedersi ogni tanto un piccolo sfizio non porterà a problemi di sorta ma è sempre meglio e consigliabile non esagerare. Se si vuole vivere una vita tranquilla, in cui ci si concede un bicchierino ogni tanto sarebbe meglio cercare di effettuare, di tanto in tanto, controlli volti a scongiurare l’insorgenza di varie patologie.