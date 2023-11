Laboratori galenici anche fuori dalle farmacie: locali anche disgiunti se nel medesimo comune

La Giunta Regionale ha approvato oggi le linee guida per l’utilizzo di locali esterni e disgiunti dalle farmacie da utilizzarsi come laboratori, ove possano essere realizzati prodotti galenici.

I locali potranno quindi essere anche disgiunti, ma ubicati nel medesimo comune della farmacia territoriale, non dovranno essere accessibili al pubblico, ma destinati esclusivamente alle preparazioni galeniche.

Lo spiega il consigliere regionale e capogruppo della Lega, Stefano Mai, che aggiunge: "Le linee guida che vengono approvate oggi sono frutto di una norma da me sollecitata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Spero che in questo modo si possa contribuire anche a superare il frequente problema della carenza di farmaci, che è diventato specie negli ultimi anni sempre più significativo, tanto da richiedere alle farmacie un aumento delle preparazioni galeniche per fornire ai cittadini medicinali che in alcuni casi sono risultati introvabili".