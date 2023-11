Albenga, Distilo replica a Crosetto: "Nessun accordo con la maggioranza per garantirmi la fine del mandato"

Il presidente del Consiglio comunale di Albenga Diego Distilo replica al presidente del circolo di Fratelli d'Italia: "Non ho parole, Crosetto dice una marea di bugie, facendo allo stesso tempo fantapolitica. Sullo statuto non ho fatto nessun accordo con l'attuale maggioranza per garantirmi la fine del mandato".

"L'unico patto che avevo con l'attuale sindaco è stato da lui disatteso, con la mancata costituzione della multiservizi. Credo che Crosetto non abbia rispetto per il sottoscritto, che comunque, fino al 2025, resta il più votato di Fratelli d'Italia in tutta la provincia di Savona, candidato ai tempi, grazie all'amico e attuale ministro Raffaele Fitto".

"Mi dispiace deludere Crosetto, anche perchè forse non sa leggere lo statuto approvato, dove vi è chiaramente scritto come si procede per rimuovere il presidente del Consiglio. Non ho parole per descrivere questa cattiveria politica nei miei confronti che farò presente ai miei riferenti nazionali di Fratelli d'Italia".

Malgrado non voglia fare battaglie politiche, Distilo conclude con una battuta: "Se Crosetto vuole mettermi alla prova, gli ricordo che nel 2019 ho già dimostrato cosa sono in grado di fare. Posso garantire che non prenderò sicuramente i voti per fare il sindaco, ma posso incamerare quelli necessari per non farlo fare a loro".