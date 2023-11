Albissola: ultimi posti per la serata con i fiori eduli alla Pignatta Rossa.

Appuntamento da non mancare per chi ama la cucina con i fiori, giovedì 16 novembre presso l’Artrattoria la Pignatta Rossa con un menù speciale della chef Tiziana Piras. Il menù della serata offre l'opportunità di gustare una varietà di piatti gourmet preparati con fiori eduli, che aggiungono un tocco di magia ai piatti.

Lasciatevi sedurre da gusti insoliti, originali, gustosi e intriganti con il menù proposto con i fiori dell'azienda RaveraBio in abbinamento con gli ottimi vini della Cantina Maffone ed i racconti del giornalista Claudio Porchia:

L'esperienza inizierà con un antipasto, la Tartelletta con salmone e caprino con vari fiori eduli, che introdurrà ai nuovi sapori. Vino: Birillo spumante brut.

A seguire il Nasturzio come grande protagonista, un una deliziosa Tartare di gamberi su budino di sedano rapa con brodetto di pesce al nasturzio. Vino: Sciac e Tra’ Ormeasco di Pornassio doc.

Continueremo con una selezione di piatti che integrano i fiori eduli in modi sorprendenti.

Potrete scoprire il gusto delicato dei petali di Begonia nei Ravioli con impasto alla begonia e ripieno di acciughe marinate, burrata e timo. Letto di salsa bagna cauda e acciuga croccante in decorazione. Vino: Ormeasco di Pornasso doc.

E l'aroma unico dei fiori di Bocca di leone nei Cubetti di tonno spadellati su purea di zucca. Vino Pigato Montania doc.

Infine, per concludere la serata in dolcezza, uni dessert che mette in risalto la Viola nella Pera cotta alla Granaccia con crema pasticcera. Vino Briosè Maffone.

Costo della serata 48 euro a persona

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349.5465722

Pignatta Rossa Artrattoria via Italia 55 Albissola Marina Savona.