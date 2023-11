Le rubano la borsa in auto, la vittima ringrazia la Polizia: "Con prontezza ed efficienza hanno reso possibile il recupero dei miei effetti personali"

Le rubano la borsa mentre è in coda in macchina a Savona nella rotonda tra via Stalingrado e via Braja e provvidenziale è stato l'intervento della Polizia.

Vittima una donna savonese che ha voluto ringraziare gli agenti che lo scorso giovedì sono sopraggiunti immediatamente per bloccare i ladri che le avevano aperto la portiera e si stavano dileguando.

"Un sentito ringraziamento alla Squadra Mobile di Savona che con prontezza ed efficienza ha reso possibile il rapido recupero degli effetti personali sottratti" ha detto la cittadina R.M.