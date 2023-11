Pontile della Margonara danneggiato dalla mareggiata, ordinanza del sindaco per l'interdizione

Interdizione completa all'utilizzo e all'accesso al pontile di alaggio per piccole imbarcazioni posizionato in località Margonara ad Albissola Marina.



Questa la disposizione del sindaco Gianluca Nasuti che ha firmato un'ordinanza dopo che, a seguito delle violente mareggiate del 3-5 novembre il pontile aveva subito grossi danni con l'asportazione nella parte più a mare delle travi in legno di collegamento e di tutto l'impalcato.



Fino a che non sarà rimesso in sicurezza, saranno riposizionate le travi di collegamento e l'impalcato in legno del tratto interessato dal danneggiamento è interdetto quindi l'utilizzo totale.