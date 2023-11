La mensa Caritas di Savona chiusa per lavori, i residenti: "Quando riapre ci vuole più presidio"

Da circa un mese la mensa della Caritas di via De Amicis, nel quartiere di Santa Rita, è chiusa per lavori alle cucine e provvisoriamente il servizio è stato spostato alla Villetta, dal Seminario vescovile. Verso dicembre i lavori dovrebbero essere terminati ed il servizio tornerà ad essere attivo dei locali di via De Amicis.

I residenti, e in particolare i commercianti del quartiere, chiedono che alla riapertura ci sia più presidio della polizia municipale o delle forze dell'ordine e che ci siano più controlli nei momenti che precedono l'apertura della mensa.

“Ora che la mensa è chiusa si vede la differenza – dice Federico Antonelli barbiere che ha una bottega storica nel quartiere – La zona è più pulita, non ci sono sbandati che a volte danno anche fastidio alle persone oppure buttano il cibo che gli viene dato per strada”.

Anche i residenti chiedono maggiore presenza in occasione della riapertura, anche solo come presidio. “Capisco che il servizio di mensa e consegna dei pacchi alimentari sia importante -. dice A.D un residente che chiede l'anonimato – ma è anche vero che sono molti gli sbandati che vengono in zona attirati dalla mensa. Ci siamo trovati persone che dormivano e bivaccavano nei portoni. Alla mensa non danno alcol ma spesso lo comprano nei supermercati della zona e quando sono ubriachi sono molesti”.

Secondo i negozianti di corso Tardy e Benech il cambiamento si sente anche nella loro zona e segnalano un miglioramento nel decoro. “Non ci sono più persone che dormono davanti ai negozi e ci troviamo davanti quando veniamo ad aprire – dice Cristina Scaramuzza della polleria di Corso Tardy e Benech– e i residenti di piazza Maestri dell'Artigianato mi dicono che lì la situazione è migliorata. Erano tutte persone che bene o male gravitavano intorno alla mensa”.