Savona, interpellanza di Fratelli d'Italia sul degrado nel quartiere di Santa Rita

Dopo la raccolta firme con richiesta di maggiore decoro nel quartiere il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza per il prossimo consiglio comunale,

“Da tempo, i residenti del quartiere di Santa Rita – scrivono i consiglieri Massimo Arecco e Renato Giusto - lamentano situazioni di degrado e mancanza di decoro, in particolare in Via De Amicis e zone limitrofe”.

Il gruppo consiliare di FdI chiede quindi all'amministrazione di conoscere iniziative concrete intenda avviare l’Amministrazione comunale per risolvere le problematiche sollevate nella zona di Via De Amicis e strade circostanti.

"In particolare per quanto riguarda – scrivono Arecco e Giusto - la migliore e più frequente pulizia dei marciapiedi dalle minzioni, dalle deiezioni umane e dal cibo abbandonato, compresi i relativi contenitori e incartamenti; la riduzione dello spreco alimentare; il contenimento degli episodi contrari alla convivenza civile; la messa a disposizione di servizi igienici pubblici; la predisposizione di un adeguato spazio di sosta e attesa per le persone che stanno aspettando il proprio turno per usufruire del servizio mensa".