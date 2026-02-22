Comincia il "Viaggio della Memoria" per gli studenti liguri, Falco (Aned): "Un'importante opportunità per riflettere"

Comincia oggi (domenica 22 febbraio, ndr) il tradizionale "Viaggio della Memoria" che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole superiori vincitori del concorso sulla Shoah "27 gennaio-Giorno della memoria". Insieme a loro ci saranno una rappresentanza del Consiglio Regionale della Liguria e il rabbino capo di Genova Rav Giuseppe Momigliano, ma soprattutto i rappresentanti di Aned.

Sarà proprio il vicepresidente vicario della sezione di Savona, Jacopo Marchisio, a guidare gli studenti tra i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e le città di Cracovia e Varsavia, illustrando i crimini commessi dal nazionalsocialismo contro circa un milione e mezzo di persone, tra ebrei, minoranze e oppositori politici "combattenti antifascisti".

L'iniziativa si arricchisce del prezioso lavoro di ricerca condotto dall'Aned di Savona, focalizzato su oltre duemila italiani deportati non per motivi razziali ma come oppositori politici. Molti di loro, trasferiti dal campo di Mauthausen alla Polonia, subirono l'orrore delle "marce della morte" durante l'evacuazione di Auschwitz verso il cuore del Terzo Reich. Un esempio emblematico è la storia di Luigi Isola, che riuscì a sopravvivere fino alla liberazione avvenuta a Sachsenhausen il 23 aprile 1945 per mano dell'Armata Rossa.

Il percorso della memoria inizierà a Cracovia con la visita alla Fabbrica di Schindler, simbolo della salvezza di centinaia di vite durante l'occupazione nazista. Il lunedì sarà dedicato alla tappa più intensa presso il complesso di Auschwitz-Birkenau, per testimoniare la trasformazione del campo di lavoro in un agghiacciante sistema di sterminio tra il 1942 e il 1944.

Le giornate successive vedranno gli studenti impegnati martedì alla scoperta del quartiere ebraico Kazimierz e delle sue storiche sinagoghe, Remuh e Tempel. Il viaggio si concluderà giovedì a Varsavia con la visita al Museo dell’insurrezione, dedicato alla resistenza della capitale polacca contro l'invasore.

Questa esperienza rappresenta per le nuove generazioni un’opportunità fondamentale di riflessione civile: "Come diceva Bertol Brecht, 'il ventre che ha partorito quel mostro è ancora gravido' - ricorda il presidente Aned Savona Simone Falco - per questo il Viaggio della Memoria per ogni studente è un'importante opportunità per riflettere. A nome della Sezione di Savona sono a inviare un plauso agli studenti della provincia di Savona che parteciperanno".