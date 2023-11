Balneari, Rixi (Lega): "Maggioranza compatta, tavolo tecnico a tempo record"

“A Palazzo Chigi, sul nodo balneari, maggioranza compatta nel portare avanti il lavoro serio condotto con tempistiche record dal tavolo tecnico. Tavolo che ha operato una mappatura di tutte le attività turistiche che insistono sul demanio marittimo per una coerente applicazione della direttiva servizi. Si è convenuto che bisogna far comprendere all’Europa che è necessario ancora qualche mese in vista della cristallizzazione della riorganizzazione del settore. È necessario partire dal presupposto della non scarsità della risorsa. Un aggravarsi della procedura d’infrazione con un parere motivato non pregiudicherebbe il percorso avviato ma sarebbe a oggi inspiegabile visto che nessuna decisione è stata formalizzata dall’attuale Governo”.



Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.