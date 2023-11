Savona saluta lo storico vigile e arbitro Antonio "Tommy" De Luca

In tanti, i suoi ex colleghi della polizia locale, amici, conoscenti, si sono uniti stretti nella commozione e nel condoglio per rendere l'ultimo saluto nella chiesa di Piazza Bologna a Savona, allo storico vigile Antonio De Luca.

Conosciuto da tutti come Tommy, è stato per anni arbitro di pallavolo a livello provinciale. Particolarmente attivo nel mondo del volontariato nell'associazione Cresc.I, consegnava ai bimbi nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona la focaccia calda tutte le mattine e durante le feste natalizie si travestiva da Babbo Natale.

Vicepresidente dell'Sms XXIV Aprile di via Verdi, era un grande appassionato di musica e aveva anche fatto lo speaker in Radio Savona International.

Andato in pensione accompagnava i bimbi a scuola tramite il servizio "Piedibus".

"Tommy ha conosciuto sicuramente la solitudine, perchè appartiene alla nostra dimensione. Per quanto ci possiamo avvicinare agli altri c'è sempre la distanza" ha detto il parroco durante la sua predica.

"Tutti noi siamo amici di Tommy, lo vogliamo ringraziare perchè ha scaldato il cuore di tutti noi, vivrà nei nostri cuori per sempre. Ricordiamocelo" ha detto una sua amica.

È stata aperta per lui una raccolta fondi denominata "Una mano per Tommy". Il ricavato servirà per coprire le spese funerarie ed altre come la chiusura delle bollette, auto, affitto. Una volta chiuse tutte le pendenze, la parte rimanente sarà devoluta all’associazione Cresc.I.