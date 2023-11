Spotorno, l'ultimo saluto a Matteo Marcenaro: tanti amici e colleghi intorno alla famiglia

Gremita la chiesa parrocchiale dell'Annunziata per le esequie celebrate dal parroco don Danilo del commercialista scomparso prematuramente all'età di soli 50 anni lo scorso lunedì 13 novembre per un malore improvviso.

Marcenaro era molto conosciuto per il suo impegno nella politica in paese, dov'era stato assessore con la Giunta Zunino poi candidato sindaco e quindi consigliere, ma anche a livello provinciale, dov'era stato assessore della Comunità Montana Pollupice e coordinatore di Liguria Popolare, e regionale rivestendo il ruolo di consigliere tra i banchi di via Fieschi all'epoca della Giunta Biasotti.