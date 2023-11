Albenga, Bastapoco dona un’auto ad Asl2: è dedicata al reparto di Terapia del dolore e Cure palliative (FOTO e VIDEO)

Il reparto di Cure palliative e Terapia del dolore dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha una nuova auto grazie alla donazione dell’associazione Bastapoco odv di Albenga. Questo pomeriggio (16 novembre) alle 15, la consegna ufficiale davanti alla sede dell’associazione. Si tratta di una Fiat Panda City Life 1.0 70 cv Hybrid del valore di 16.700 euro che verrà dedicata al servizio Cure Domiciliari per le visite a casa e per le attività territoriali del distretto albenganese.

“Ringraziamo nuovamente l’associazione Bastapoco, che ci supporta da anni. È infatti la terza autovettura che ci dona – afferma il commissario straordinario di Asl2 Michele Orlando -. Auto di cui abbiamo bisogno per l’attività delle cure palliative che sono presenti nel territorio da Andora a Varazze e che, grazie all’intervento e all’integrazione con l’associazionismo e il privato riusciamo a potenziare sempre più”.

“La collaborazione e la sinergia tra le associazioni e le istituzioni sanitarie come Asl 2 è fondamentale per migliorare e potenziare i servizi offerti ai cittadini. Questa è una donazione significativa, che sicuramente avrà un impatto positivo, soprattutto in termini di accesso alle cure”, conclude Orlando.

L’associazione Bastapoco è una organizzazione di volontariato che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi offerti dalla struttura pubblica, diffondendo la conoscenza del diritto alle cure palliative.

Tra le altre cose, l’associazione fornisce in comodato gratuito presidi sanitari a supporto della degenza domiciliare, supporto ai pazienti con volontari non sanitari e sostegno psicologico ad integrazione dei servizi forniti da Asl 2 .

Operativa dal 2011, Bastapoco collabora con l’Asl 2 sul territorio da Andora a Finale, in una congiunta attività di intervento e organizza iniziative ed eventi per realizzare i propri obiettivi di solidarietà sociale.

“Anche dietro a questa donazione c’è tanto sacrificio da parte dei volontari di Bastapoco che, con diverse attività, hanno raccolto i fondi – spiega il presidente di Bastapoco Marco Ghini -. Noi supportiamo Cure palliative e Terapia del dolore ormai da più di 10 anni. Nel 2012 abbiamo donato le prime due auto, continuando anche successivamente la collaborazione con il Santa Corona, arrivando ad oggi. Sapendo che c’era necessità di un’auto per il supporto psicologico che ’Asl presta anche nel domicilio dei malati e non solo in ospedale, abbiamo donato l’auto con i fondi raccolti in Bastapoco”.

“Parallelamente, svolgiamo attività indipendente, consegnando presidi, dando supporto psicologico e attraverso un numero dedicato a cui chiedere informazioni e supporto, ma non abbiamo mai smesso di aiutare e sostenere la struttura pubblica e queste tre auto ne sono l’esempio concreto”, conclude Ghini.

“Riceviamo con grande piacere questa donazione perché servirà a migliorare e rafforzare la nostra presenza sul territorio e per il territorio - è il commento della dottoressa Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl 2 e prosegue -. I servizi di cure domiciliari sono per noi davvero importanti, è un settore sul quale stiamo investendo tanto perché è il momento che la sanità si riavvicini al cittadino per prendersene cura anche all’interno dell’ambiente domestico”.

“Oggi sono presenti alcuni dei nostri medici e infermieri che utilizzeranno l’auto per le loro attività quotidiane. Leggo nei loro volti la soddisfazione nel ricevere questo nuovo mezzo che sicuramente supporterà il lavoro di tutta la nostra squadra” conclude la dottoressa Torti, direttore della S.C. Cure Palliative e Terapia del Dolore di Asl 2.

“Questa è l’ennesima dimostrazione di come Albenga, attraverso il volontariato, riesca a dare tanto, il massimo – commenta il sindaco Riccardo Tomatis -. La donazione di un’auto all’Asl è un gesto di grande generosità e il risultato dell’impegno della Bastapoco, oltre alla consapevolezza di ciò che è necessario per il nostro territorio. La forza di questa associazione è quella di riuscire a fare beneficenza e del bene con il sorriso, elemento che li contraddistingue. Inoltre, fanno scelte concordate con l’Asl e addirittura anticipano le esigenze dei nostri cittadini”, conclude il primo cittadino di Albenga.