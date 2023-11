Autoarticolato in fiamme in galleria tamponato da un'auto: feriti e sversamento di gasolio da una cisterna. L'esercitazione in A10

Un incendio autonomo di un autoarticolato in galleria, l'inchiodata improvvisa del mezzo e il conseguente tamponamento da parte di un’autovettura che lo seguiva, con tanto di ferimento dei passeggeri a bordo di quest’ultima e lo sversamento di gasolio dalla cisterna dello stesso mezzo pesante.

Questo lo scenario dell’esercitazione su scala reale, coordinata dalla Prefettura savonese, svoltasi nella nottata scorsa tra il 15 e il 16 novembre all’interno della galleria dell’autostrada A10 “Monte Pasasco”, durante la quale sono stati coinvolti, oltre all’ente gestore Autostrade per l’Italia, anche la Polstrada ligure, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il 118 e la Croce Rossa Italiana, oltre alla Polizia locale di Savona, che ha curato l'aspetto relativo alla gestione delle eventuali ripercussioni sulla viabilità ordinaria derivanti dalla chiusura dell’arteria a scorrimento veloce.

In relazione alla complessità dell’evento simulato, nel cui contesto si è tenuto anche conto dell’intossicazione causata dai fumi dell’incendio di altri automobilisti sopraggiunti nel mentre sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno curato le operazioni di messa in sicurezza preliminari all’ingresso in galleria del personale sanitario e degli agenti della Polizia stradale, attuando le procedure previste per la gestione di eventi incidentali di questo tipo.

L'attività ha così consentito di testare il funzionamento dei nuovi equipaggiamenti di sicurezza recentemente installati nella galleria in questione e di acquisire elementi conoscitivi e di valutazione sulla funzionalità e l’efficienza del sistema di emergenza e soccorso, che saranno oggetto di una successiva riunione di debriefing prevista presso la Prefettura.

Si tratta della terza esercitazione nell'arco di pochi mesi nel savonese, dopo quella organizzata a maggio presso la galleria ferroviaria “San Giacomo” tra Spotorno e Finale Ligure e quella precedente, sempre in ambito autostradale, nella galleria “Pagliera” sul Tronco A6 dell’AutoFiori, con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza delle infrastrutture sensibili con la verifica puntuale delle procedure di emergenza da applicare in caso di incidenti.

Quest’ultima esigenza è tra l’altro particolarmente sentita in relazione ai notevoli flussi di traffico che interessano la rete autostradale della provincia, sulla quale sono attualmente presenti numerosi cantieri per la realizzazione di urgenti interventi di adeguamento.