Savona, infiltrazioni dal tetto all'asilo Giribone. Approvato lo studio di fattibilità per messa sicurezza ed efficientamento energetico

Infiltrazioni dal tetto, cornicione ammalorato, pezzi d'intonaco che si staccano, infissi ormai vecchi e mancanza dell'isolamento termico. Il Comune cerca di correre ai riparti per la sistemazione dell'asilo Giribone alle Fornaci. Palazzo Sisto ha approvato lo studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'edifico per chiedere le risorse nell'ambito del Piano dell'edilizia scolastica 2023-2025 regionale.