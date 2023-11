Savona, l’ordine degli infermieri dona 3 saturimetri alle Croci Rossa e bianca della città e alla Croce d’Oro di Albissola

Oggi, 16 novembre 2023, presso la sede istituzionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona si è svolto un cerimoniale per ringraziare la Croce Rossa e la Croce Bianca di Savona e la Croce d'Oro di Albissola Marina, per la collaborazione dimostrata in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, del 12 maggio scorso.

La Presidente dell'OPI, a nome suo personale e del consiglio direttivo tutto, ha sottolineato come il sostegno dei volontari abbia apportato un contribuito prezioso nella riuscita dell'evento, molto apprezzato dalla cittadinanza di Savona e dalla Comunità Infermieristica.

L'iniziativa ha dimostrato che proficue sinergie tra istituzioni conducono sempre a risultati incoraggianti in tema di prevenzione e promozione della salute.

In riconoscimento della generosa partecipazione delle Croci, l'ordine professionale ha messo a disposizione tre saturimetri, nella speranza che gli stessi possano essere utili al lavoro quotidiano delle associazioni.