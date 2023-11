Sconti sui treni per i giovani liguri, Assoutenti: "Risparmi per le famiglie, misura apripista in Italia"

"Un'ottima notizia per chi usa il trasporto pubblico ferroviario, in particolare per i giovani".

Così Assoutenti commenta l’arrivo dei treni regionali gratuiti in tutta la Liguria per gli studenti under 19, e l’introduzione di un abbonamento mensile e annuale con sconti specifici per gli under 26.

"Si tratta di una misura che determinerà evidenti risparmi alle famiglie e potrebbe fare da apripista in Italia - aggiunge il presidente dell'associazione Furio Truzzi - Chiediamo oggi al Governo e alle Regioni di estendere il modello Liguria in tutta la penisola, studiando sconti per particolari categorie di utenti come i giovani".

"Ora però il focus in Liguria va puntato sulle tariffe integrate treno+bus, affinché siano estese all’intero territorio e non solo nel Comune di Genova, e sui disagi lungo la linea Cogoleto-Sestri Ponente, sospesa nei weekend a causa di lavori sulla rete - prosegue Truzzi - Uno snodo ferroviario importante perché investe Savona, città dove sbarcano migliaia di croceristi che hanno poi necessità di spostarsi utilizzando il trasporto pubblico. Per tale motivo chiediamo l’apertura di un tavolo specifico, coinvolgendo Ferrovie, Costa Crociere e associazioni dei consumatori, finalizzato a migliorare il coordinamento tra le parti e aumentare la disponibilità di bus sostitutivi in occasione dell’arrivo delle navi da crociera" chiosa il numero uno di Assoutenti.