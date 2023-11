Esplosione villetta a Cairo, l'uomo soccorso è ricoverato al centro grandi ustionati di Villa Scassi

E' ricoverato presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova, in prognosi riservata, l'anziano rimasto coinvolto nell'esplosione di una villetta a Cairo Montenotte.

L'incidente è avvenuto ieri sera in Strada Santa Maria. Il forte scoppio, udito chiaramente nel centro abitato valbormidese, ha sventrato l'abitazione (LEGGI ARTICOLO).

Al momento, le condizioni dell'uomo sono stabili: è intubato con ustioni che hanno interessato il 15% della superficie corporea.

Le cause sono ancora in via di accertamento, ma è molto probabile che sia stata una fuga di gas a provocare l’esplosione. Intanto, l'immobile risulta ora sotto sequestro.