Savona, il 24 novembre la presentazione di "Sostenibilità e biodiversità. Un glossario" del Prof. Umberto Curti

Nell'ambito del Concorso Arti Figurative-Percorso Rosselliano, mostra d'arte contemporanea organizzata dall'Associazione R. Aiolfi, no profit Savona, col patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona (che si terrà nella Sala Caduti di Nassiriya, Palazzo della Provincia, dal 17 al 27 novembre - ore 16,30 -18,00) appuntamento anche con la presentazione del libro del Prof. Umberto Curti dal titolo "Sostenibilità e biodiversità. Un glossario".

La biodiversità rappresenta secondo la definizione della Convenzione ONU sottoscritta in occasione del Vertice delle Terra di Rio nell'ormai lontano 1992 la molteplicità e la ricchezza degli esseri viventi nelle loro diverse forme e in rapporto ai sistemi ecologici in cui essi vivono. La Convenzione riconosce a livello internazionale il valore della biodiversità come agente insostituibile per l'evoluzione della vita sulla terra, dal quale dipende la sopravvivenza dell'umanità stessa: preservarla, pertanto, è obiettivo prioritario per la vita del Pianeta. La Liguria, con il suo patrimonio ambientale, culturale, linguistico, enogastronomico..., è una pagina aperta di biodiversità. L'opera che il lettore ha sotto gli occhi o fra le mani realizzata sia in versione stampata sia sotto forma di ebook e curata dal Direttore Scientifico di Genova World, docente e saggista Umberto Curti rappresenta l'output tangibile e durevole del progetto "I mille volti della biodiversità. natura, architetture, ecosistemi culturali, organizzato da "Genova World" col sostegno di Comune di Genova, COOP Liguria e Iren: un'opera in forma di glossario costituito da parole-chiave calate nell'attualità e utili per interpretare, tutelare e promuovere il territorio (come precisa il sottotitolo); un'opera dal carattere trasversale, multidisciplinare e aperto, dal linguaggio attrattivo anche verso le nuove generazioni e le aule scolastiche (chiamate in causa tramite suggerimenti di docufilm, film, libri, report di cui il Glossario si arricchisce) ma dedicato a chiunque voglia approfondire il tema capitale della biodiversità (e della sostenibilità) per esercitare una cittadinanza sempre più responsabile e attiva. (Luisa Puppo)