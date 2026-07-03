Savona, a Ubikate26 Andrea Scanzi con "Verranno a chiederti di Fabrizio De André"

Sabato 4 luglio alle ore 21,15 in piazza Sisto IV a Savona, il giornalista Andrea Scanzi presenta il libro “Verranno a chiederti di Fabrizio De André” (PaperFirst), con Renata Barberis.

Prima dell'incontro, alle ore 21, la cantante Danila Satragno canterà Faber, accompagnata dal chitarrista Simone Siriello.

Uno smisurato gesto d’affetto per un artista straordinario. De André è stato uno dei più straordinari intellettuali e cantautori del Novecento italiano. Faber ha ridefinito il concetto di canzone d'autore, trasformandola in una forma d'arte letteraria e poetica tra le più alte del nostro paese, sposando la poetica degli "ultimi", l'anarchia, il pacifismo e la critica al potere e alla mentalità borghese perbenista. Questo libro è il ritratto d’amore di un poeta eterno, raffigurato da una delle penne più brillanti del panorama italiano, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi. Il libro perfetto sia per chi già lo conosce e vuole ritrovarlo, sia per chi vuole scoprirlo una volta per tutte. Nel migliore dei modi.

Ingresso gratuito.

Appuntamento nell'ambito della rassegna Parole ubikate in mare 2026, a cura dell'associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.



