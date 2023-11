Addendum all’Accordo di Programma, Gilardi (Vado, Prima!): "Bene la conferma del finanziamento per una delle opere previste"

“La conferma da parte di Regione Liguria della realizzazione della bretella in sponda destra del torrente Segno per 9 milioni di euro è una notizia positiva, per il nostro Comune ed il nostro territorio vanno finanziati però anche gli altri interventi e Vado ha necessità urgente che venga definito il cronoprogramma delle infrastrutture e degli interventi che complessivamente ammontano a diversi milioni di euro. Si tratta di interventi, previsti nell'accordo di programma, sottoscritto nel 2008, aggiornato nel 2018 e ulteriormente integrato lo scorso maggio”. Lo afferma il candidato sindaco si Vado Ligure Fabio Gilardi (Vado, Prima!).

“Ad esempio le opere, come il rifacimento del ponte di via alla Costa e del ponte di via Verdi e la sistemazione del rio Lussu che servono al territorio per il potenziamento della prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico oltre che a connettere meglio porto, retroporto e migliorare la viabilità urbana”.

“C'è bisogno di definire politiche territoriali legate ad occupazione e sviluppo locale. Su questo tema c’è massima attenzione da parte dei vadesi - conclude - e attendiamo risposte al più presto da tutte le istituzioni coinvolte”.