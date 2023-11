No all'intitolazione di una piazza a Pertini a Lucca, il dietrofront del sindaco. Castellini: "Si è preso l'impegno"

"Questo impegno pubblico del collega Sindaco mi riempie di orgoglio e mi spinge ancora di più a impegnarmi per valorizzare la figura del nostro amato Presidente - prosegue il primo cittadino di Stella - A mia volta ho preso l’impegno di intervenire il 6 di dicembre al consiglio comunale aperto di Lucca dove rimarcherò a gran voce anche in quella sede che il Presidente Sandro Pertini non deve assolutamente essere strumentalizzato da nessun partito di destra o di sinistra ma deve essere solo e soltanto ricordato per ciò che ha fatto e per i suoi ideali di libertà e di giustizia".