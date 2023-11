Abbruciamenti, a Campochiesa d’Albenga cittadini infuriati: “Bruciano plastica, qualcuno sottovaluta il problema”

Diversi cittadini della frazione di Campochiesa d’Albenga di nuovo sul piede di guerra: “Siamo stanchi di sentire puzza di plastica bruciata. Qualcuno sottovaluta il problema”.

Sono diverse le segnalazioni che vengono fatte periodicamente sulla chat di Whatsapp che include molti degli abitanti della zona. Tra questi, alcuni chiamano il 112 ogni volta che vedono il fumo nero e sentono il forte odore che contraddistingue questa tipologia di abbruciamento nocivo per la salute. Non solo: i cittadini lamentano anche un mancato rispetto della fascia oraria dalle 6 alle 10 all’interno della quale è consentito praticare abbruciamenti di sterpaglie, secondo il Regolamento di Polizia rurale, adottato dal Comune di Albenga da fine settembre 2021.

La pratica essenziale dell’abbruciamento, su un territorio prevalentemente a vocazione agricola, era stata regolamentata per salvaguardare da un lato l’attività lavorativa e dall’altro porre un accento sulla tutela ambientale e il benessere e la salute dei cittadini.

L’assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi si era espressa così, in merito: “Il percorso che ha portato a questa decisione è stato affrontato e condiviso attraverso il tavolo verde e comunicazioni ufficiali con le associazioni di categoria. Limitare le fasce orarie per gli abbruciamenti va incontro, da un lato alle esigenze degli agricoltori e dall’altro a quelle di coloro che vivono e abitano in un territorio a vocazione agricola, inoltre, chiarendo e limitando la fascia oraria per gli abbruciamenti sarà più facile intervenire su eventuali condotte illecite”.