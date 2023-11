Nasce la collaborazione tra Confcommercio Ponente e "Alassio un mare di shopping" a sostegno delle imprese

La Confcommercio Ponente ha siglato un accordo di collaborazione con il consorzio "Alassio un mare di shopping" in modo da unire forze e competenze a sostegno del comparto commerciale ed imprenditoriale alassino. Voluto dal Presidente della Confcommercio Ponente Daniele Ziliani che concretizza anche su Alassio la possibilità di collaborazione con tutte le realtà che già si adoperano a dare visibilità e possibilità di sviluppo nel Territorio.

"Il Consorzio è una realtà seria, formato da più di 200 aziende, che ha saputo distinguersi negli anni per iniziative di qualità. Era impensabile non avvalersi della loro esperienza - afferma il presidente Ziliani - insieme a loro sapremo essere più efficaci nel compito di rappresentanza sindacale che svolgiamo presso l'Amministrazione e le Istituzioni locali".

Per Loredana Polli, Vicepresidente di Alassio un mare di shopping "avere il supporto di Confcommercio sarà per i nostri associati una carta in più per poter colloquiare con l'Amministrazione e per svolgere attività di sostegno e aggiornamento ora più che mai necessarie al tessuto commerciale".

Ad attuare fattivamente il collegamento tra le due associazioni ha dato la disponibilità Marta Ferrario, membro del Direttivo di "Alassio un Mare di Shopping" che è stata nominata referente Confcommercio per Alassio ed entrerà a far parte del Consiglio di delegazione.