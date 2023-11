Truffa della falsa assicurazione online. Scatta la multa ma il Giudice di Pace le dà ragione e la annulla

Era ignara di tutto, convinta di aver stipulato una regolare polizza assicurativa per la sua auto. Invece una giovane donna valbormidese era caduta nella truffa delle assicurazioni online. La donna, dovendo stipulare l'assicurazione auto per sei messi, ha fatto la classica ricerca online.

La prima voce che le era comparsa con il motore di ricerca, in alto, era quella di una assicurazione abbastanza nota. In genere c'è un un link che spiega come contattare il broker ad un numero di cellulare.

Dopo essere stato contattato il truffatore manda i documenti tramite posta elettronica. Tutto aveva le carateristiche di una normale assicurazione e alla malcapitata nulla poteva far pensare che si trattasse di una falsa polizza.

La giovane ha così sottoscritto i documenti, pagando 360 euro per la copertura di sei mesi. Sicura del contratto appena stipulato ha normalmente usato l'auto finché, dopo una quarantina di giorni, non è stata fermata dai carabinieri ad Albissola. In base ai controlli l'auto risultava senza assicurazione ed è stata sequestrata, in più è stata fatta una multa di 860 euro. La giovane si è così trovata con l'auto sequestrata, una multa consistente e 360 euro spesi per quella che credeva fosse una polizza assicurativa.

In realtà il truffatore, il quale al telefono si era fatto passare per agente assicurativo operava tramite un sito Internet che aveva tutte le caratteristiche di una società assicuratrice abbastanza nota, ma ignara del fatto.

Una volta scoperto che la polizza non esisteva ha anche cercato di rintracciare telefonicamente il falso assicuratore ma senza successo. La giovane ha così dovuto stipulare nuova assicurazione ed ha riavuto la macchina.

Nel frattempo si è rivolta all'avvocato Enrica Bellenda che ha impugnato la multa, annullata poi dal Giudice di pace. Quest'ultimo ha riconosciuto la non responsabilità della donna. Il giudizio si è basato sul fatto che l'assicurazione pagata fosse appunto oggetto di truffa, nel fatto che la falsa assicurazione comparisse al primo posto tra quelle proposte dal motore di ricerca e che fosse a prezzi di mercato e non eccessivamente ribassati, tutte cose che testimoniavano la buona fede della truffata.