21 nuove torri faro per i porti di Savona e Vado

In questi giorni in cantiere si sta procedendo all’installazione delle torri faro di altezza variabile, fino a 50 metri. Nel suo complesso, i lavori prevedono sia l’implementazione di nuovi corpi luminosi, sia l’ammodernamento degli impianti esistenti. Alcuni numeri dell’opera: 165 nuovi proiettori LED su 11 strutture ed edifici esistenti, 20 pali luce e 21 nuove torri faro, per 20 km di cavi elettrici. Al completamento dell’intervento, l’illuminazione delle aree di accesso ai porti, dei piazzali e delle banchine sarà raddoppiata garantendo una visibilità ottimale per lo svolgimento delle attività portuali.

Il progetto fa parte di un complesso di opere in corso nei bacini di Savona e Vado Ligure che hanno l’obiettivo di potenziare sia la competitività degli scali, migliorandone l’accessibilità via mare, terra e ferrovia, sia la sostenibilità dei porti con particolare riferimento alla transizione verso fonti di energia rinnovabili. Ed è in questo contesto che l’installazione del nuovo sistema di illuminazione si armonizza con i progetti “Green Ports PNRR”, in corso di affidamento, con i quali l’AdSP sta gettando le basi per la creazione della prima comunità energetica portuale completamente autonoma, alimentata da impianti fotovoltaici e reti "smart grid" in grado di accumulare e gestire l'energia prodotta dai pannelli solari.