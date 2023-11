A Savona torna il maggiordomo di quartiere, la sede in piazza del Popolo

Torna il maggiordomo di quartiere, anche se in questo caso si tratta di due operatrici donne, un progetto finanziato dalla Regione e realizzato dalle Cooperative Sociali Progetto Città (referente per Savona), attraverso il Consorzio il Sestante ed Anteo con personale dipendente e prevede la presenza di due operatori con una apertura al pubblico per 30 ore complessive. Le operatrici, nuovi maggiordomi di quartiere, sono Valentina Mollo e Daniela Incorvaia. L'orario è dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.

Per i maggiordomo di quartiere Palazzo Sisto ha messo a disposizione, in comodato d'uso gratuito gratuito, lo spazio di Piazza del Popolo attualmente di un presidio di Polizia Locale, per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. L'avvio del servizio dovrebbe essere verso la fine di ottobre.

"Gli sportelli sono uno per distretto sociosanitario- spiega Gaetano Merrone di Progetto Città – e abbiamo fatto la proposta al Comune di usare questo spaio perché è strategico rispetto al territorio". Le "maggiordome" di quartiere" si occuperanno di quelle categorie fragili come anziani, disabili, aiutandole nelle cose quotidiane con il ritiro delle ricette mediche, il pagamento dei bollettini, monitoraggio anziani ed altre incombenze e necessità i cui si trovano le persone sono e in difficoltà.