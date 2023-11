"A scuola di sicurezza", premiati gli Istituti "Patetta" e "Falcone" (FOTO)

Oggi, nella prestigiosa cornice della Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, si è tenuta la cerimonia finale del progetto "A scuola di sicurezza". Un percorso di sensibilizzazione ideato dal Tavolo tematico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, appositamente costituito presso la Prefettura di Savona e rivolto agli studenti degli Istituti tecnici e professionali.

L'iniziativa è stata articolata in una serie di incontri informativi tenutisi fra ottobre e novembre, durante i quali rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, dell'Inail, dell'Asl e delle Parti sociali, hanno somministrato alle varie classi selezionate delle “pillole” informative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità delle relative condizioni, sulle norme che le governano e sulla contrattazione collettiva, sul primo soccorso e sul rischio incendio.

Alla presenza delle più alte autorità della provincia, dei rappresentanti degli Enti che hanno partecipato al tavolo, degli studenti e del corpo docente degli Istituti “Boselli – Alberti”, “Ferraris – Pancaldo” e “Mazzini - Da Vinci” di Savona, “Finale” di Finale Ligure, “Falcone” di Loano e “Patetta” di Cairo Montenotte, sono stati illustrati i risultati della progettualità, appositamente pensata per consentire ai ragazzi di avvicinarsi per la prima volta al delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella condivisa consapevolezza che la diffusione della cultura della sicurezza costituisca il primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti professionali.

Nel corso dell’evento, oltre agli attestati di partecipazione per tutte le classi che hanno preso parte all'iniziativa, è stata consegnata dal Prefetto Enrico Gullotti una targa premio all'Istituto "Patetta" che, all'esito della correzione dei questionari on-line somministrati agli studenti prima e dopo le giornate formative, ha registrato il più significativo incremento di competenze. Come Parti sociali è stato premiato il "Falcone" di Loano.

La mattinata si è conclusa con un video-messaggio ai ragazzi del noto artista Alessandro Bianchi, volto di Colorado Cafè e GiallappaShow, che ha aderito con eccezionale disponibilità e sensibilità all’invito formulatogli dal Tavolo e, pur non potendo essere presente, ha fortemente voluto così essere testimonial dell’iniziativa.