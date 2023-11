Albissola ricorda Enrico Bonino nel centenario della nascita

Nel centenario della nascita del poeta e scrittore italiano Enrico Bonino, sabato 2 dicembre, alle ore 17:30 presso il MuDA Centro Esposizioni di Albissola Marina, verrà presentata la pubblicazione inedita “Il Telegrafista e altri racconti” – De Ferrari Editore.

"Enrico Bonino è certamente uno dei cittadini più illustri della storia recente di Albissola Marina - commenta il sindaco Gianluca Nasuti - In lui hanno convissuto l’intellettuale, che con la sua opera letteraria si colloca tra le voci più significative della poesia contemporanea e, l’amministratore pubblico, esempio di impegno civile, iniziato tra i banchi del Consiglio Comunale fino alla carica di Sindaco, che svolse con assoluta onestà e capacità, contribuendo in modo decisivo alla prosperità artistica della nostra comunità".

"Ringrazio quindi quanti, in particolar modo la famiglia Bonino, hanno reso possibile questa pubblicazione per celebrare i 100 anni dalla nascita, non solo di un grande poeta e scrittore, ma di un uomo che ha legato tutta la sua vita alla nostra Albissola", conclude il primo cittadino.

All'evento prenderanno parte il professore Sergio Giuliani e la Presidente dell’Associazione Culturale “LiberArti” Annamaria Faldini. Letture a cura di Donatella Francia.