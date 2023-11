Gian Maria Venturino lascia il San Paolo per diventare primario di Oculistica a Imperia

Un altro apprezzato professionista lascia il Savonese per andare ad esercitare in una nuova azienda sanitaria. Gian Maria Venturino ha vinto i concorso per l'incarico di direttore di Struttura complessa di Oculistica dell'Asl1 all'ospedale di Imperia.

Figlio d'arte di Giobatta Venturino, storico primario di Oculistica del San Paolo, dopo la laurea a Genova e la specializzazione in oculistica, è il medico che ha progettato e sviluppato il servizio di Chirurgia Vitroretinica all'Asl2 Savonese dove, ha ricoperto l'incarico di facente funzioni a capo del reparto di Oculistica.

Nella sua carriera dal 2006 ha eseguito oltre 16.000 interventi chirurgici come primo operatore di cui oltre 6.000 procedure di cataratta

Pochi mesi fa avevano dato le le dimissioni Stefano Tornago, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo protesico del Santa Corona di Pietra Ligure e il medico Filippo Ferrari, che hanno lasciato l'Asl2 per il privato.