Anche ad Alassio i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis: la cerimonia con gli amministratori locali

Anche Alassio, come stamani Savona nella parrocchia di Maria Ausiliatrice (leggi QUI), i carabinieri della compagnia locale hanno celebrato la festività della loro Santa Patrona, la Virgo Fidelis, com'è appellata Maria.

Nella chiesa di Sant'Ambrogio si è tenuta la messa officiata dal parroco don Gabriele Corini alla quale hanno preso parte, oltre ai massimi rappresentanti locali dell'Arma quali il colonnello Ercolani e il capitano Nardone, anche gli amministratori dei Comuni del comprensorio.

La scelta della Virgo Fidelis quale patrona dell'Arma risale al 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio XII, il quale ha poi fissato la data delle celebrazioni per il 21 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber, in Abissinia (l'attuale Etiopia), combattuta dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra militari italiani e britannici.