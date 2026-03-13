Liguria, potenziati i collegamenti ferroviari: il treno da Milano e Genova prolunga la corsa fino a Ventimiglia

Da domani, sabato 14 marzo, fino a domenica 1° novembre torna l’atteso collegamento ferroviario “5 Terre Express”, il servizio di mobilità tra i borghi liguri Patrimonio dell'UNESCO, realizzato da Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in accordo con la Regione Liguria. Pronto anche il potenziamento dell’offerta ferroviaria con nuovi treni che, sempre a partire dal weekend, prolungheranno gli itinerari per offrire servizi aggiuntivi sulle riviere liguri.

Complessivamente, saranno 46 le corse giornaliere aggiuntive tra Levanto e La Spezia Migliarina o Centrale, con collegamenti diretti verso le località di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, con una frequenza di circa mezz’ora. In tutte le stazioni sarà attivo il servizio di Customer Care offerto da Regionale Liguria per garantire accoglienza, informazioni e assistenza ai viaggiatori.

Previsti, inoltre, nuovi servizi sulle riviere di Levante e di Ponente. In particolare:

- 13 collegamenti Sestri Levante – Savona, oggi attivi dal lunedì al venerdì, circoleranno anche il sabato e nei giorni festivi;

- 9 treni del “5 Terre Express” prolungheranno il percorso nella tratta Levanto - Sestri Levante per offrire un collegamento diretto tra Sestri Levante e La Spezia Centrale o Migliarina. I treni 22911 e 22910 estenderanno il loro percorso a partire dal 1° maggio;

- il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio, nei giorni di venerdì e sabato, prolungherà il percorso fino a Ventimiglia, collegando direttamente il capoluogo milanese e Genova con le principali località fino alla città di confine, con nuove fermate a Diano - Imperia - Taggia Arma - Sanremo - Bordighera – Ventimiglia.

Con questo incremento dell’offerta, Regionale di Trenitalia conferma il proprio impegno per offrire soluzioni di viaggio sempre più green ed economiche nelle quali il treno diventa la scelta ideale per una mobilità consapevole e sostenibile, vicina alle esigenze dei viaggiatori. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova programmazione.