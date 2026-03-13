Albissola, attivo il nuovo semaforo a chiamata tra Piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti

Il semaforo a chiamata sull'Aurelia ad Albissola Marina davanti al Prana è attivo da questa mattina.

L'impianto semaforico installato a fine febbraio posizionato all’incrocio tra Piazza Vittorio Veneto e viale Giacomo Matteotti, regolerà cosí il transito dei pedoni migliorando anche la sicurezza del tratto stradale.

Di ultima generazione, gestirà varie lanterne a led veicolari e pedonali che garantiranno, oltre ad un basso consumo energetico, un’elevata visibilità, durata e funzionalità. Il semaforo è inoltre dotato di un dispositivo sonoro per non vedenti con suono autoregolabile sul rumore di fondo.