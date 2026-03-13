Nuova passeggiata di levante a Varazze, Sindaco Pierfederici: "L’obiettivo è consegnare entro l’inizio della prossima stagione balneare questo primo tratto completato e fruibile"

"L’obiettivo è consegnare entro l’inizio della prossima stagione balneare questo primo tratto di passeggiata completato e pienamente fruibile".

Questo l'aggiornamento del Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che insieme al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini ha fatto il punto sui lavori sulla nuova passeggiata di levante.

"In questo momento stanno realizzando le impermeabilizzazioni delle solette e a seguire le pietre di finitura di tutta la pavimentazione della camminata sia nella parte inferiore che nella parte superiore" ha spiegato il primo cittadino varazzino.

"Tutta questa parte di città era completamente sguarnita dal verde, c'era un marciapiede largo e si camminava vicino alla strada e alle macchine. Avremo una passeggiata sicura, sopraelevata, con sotto la passeggiata ciclopedonale separata dalla parte superiore con le aiuole" continuano Pierfederici e Piacentini.

Nel frattempo sono in dirittura d’arrivo anche le progettazioni esecutive dei due ulteriori stralci, che permetteranno di completare l’intera passeggiata e procedere poi con la gara per l’affidamento dei lavori.

Per il restyling del fronte mare varazzino i lavori si attestano sui 10.6 milioni di euro. In prima battuta erano stati stanziati per il progetto dalla Regione un finanziamento di 5 milioni 974mila euro e un cofinanziamento comunale di un milione poi incrementato dal Comune con ulteriori 3 milioni e 750mila euro per far fronte all'incremento dei prezzi e per maggiori oneri.

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi.

Nella progettazione è prevista la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata.

Il terzo lotto prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il capogruppo di "Varazze Domani" Antonio Ghigliazza ha annunciato che presenterà un'esposto alla Corte dei Conti richiedendo un accesso agli atti sui lavori.