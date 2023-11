Valleggia, riapre l'ufficio postale di via Diaz. Il sindaco: "Sono in attesa di un incontro sul postamat"

Riapre la sede dell’ufficio postale di Valleggia che era stata chiusa dall’inizio dell’estate. La riapertura dell'immobile di via Armando Diaz era prevista per il 18 settembre ma era tutto slittato fino alla giornata di ieri.

Non erano mancate le polemiche perchè negli ultimi 5 mesi, per tutto il territorio di Quiliano, era operativo il solo ufficio postale di via Don Peluffo, con continue code quotidiane di utenti, e con conseguenti disagi espressi dai cittadini, anche sui social network.

Durissima era stata quindi la reazione dell’amministrazione comunale con il sindaco Nicola Isetta che aveva inviato una lettera a Poste Italiane per lamentare della criticità.

A fine ottobre avevano risposto al primo cittadino annunciando la riapertura comunicando che è loro intenzione dotare l'ufficio postale di un Atm Postamat ma fino ad ora non era stato possibile in quanto l'assemblea del condominio in cui si trova l'ufficio postale aveva dato parere negativo. Si sarebbero però impegnati ad individuare un'alternativa fuori dall'ufficio postale e installarlo entro il piano Polis 2023-2026.