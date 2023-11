Vendeva sigarette elettroniche senza autorizzazione: esercente di Finale Ligure multato per quasi dieci mila euro

La Polizia Locale di Finale Ligure ha sequestrato, presso un negozio del centro cittadino, una quarantina di sigarette elettroniche notificando all’esercente violazioni amministrative per migliaia di euro. In seguito ad alcune segnalazioni raccolte da genitori che avevano trovato gli apparecchi negli zaini scolastici dei figli adolescenti, gli uomini del comando finalese hanno svolto un accurato controllo del punto vendita, situato nella centralissima Via Pertica, a pochi passi dalla sede del Comune della città rivierasca.

Fra gli articoli di varia fattura posti i vendita, agli operatori di polizia non è passata inosservata una scatola all’interno della quale erano contenute, in confezioni singole, le sigarette elettroniche. Già ad un primo esame il prodotto evidenziava difformità: nessuna indicazione di utilizzo in italiano, assenza di indicazioni precise in relazione al contenuto di nicotina, nessun documento di accompagnamento descrittivo della merce; per tali ragioni nell’immediatezza è stato operato il sequestro amministrativo dei dispositivi elettronici.

Successive indagini hanno permesso di risalire alle singole unità di prodotto, in vendita sul web, quali dispositivi elettronici da fumo contenenti nicotina e in quanto tali vendibili solamente dai negozi abilitati o comunque da commercianti che abbiano conseguito uno specifico titolo di abilitazione, nel caso specifico non presente.

Per l’incauto esercente sono dunque scattate le sanzioni previste dalla Legge Doganale per la messa in vendita di prodotti non consentiti dal settore merceologico a cui fa riferimento il negozio e dal Codice del Consumo - per l'assenza delle informazioni previste al consumatore finale - per una somma di poco inferiore ai dieci mila euro. Le sigarette elettroniche saranno confiscate.