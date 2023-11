Piano sociosanitario, Rossetti (Azione): "La giunta Toti umilia l’aula"

“È incomprensibile il comportamento della giunta che dopo aver cancellato tutti gli emendamenti con un maxi-emendamento che sostituiva il piano, una manovra di consiglio umiliante per l’aula, ha deciso di votare contro tutti gli ordini del giorno perché pretendeva che li ritirassimo”. A dirlo è il consigliere regionale del Gruppo Misto (Azione) Sergio Rossetti, a margine della seduta sul Piano Socio Sanitario durata oltre 24 ore.



“È per me grande soddisfazione che sia stato approvato un nostro ordine del giorno che determina l’impegno della giunta ad attivare immediatamente altri corsi con il fondo sociale europeo per diplomare operatori socio sanitari - spiega Rossetti -. Mancano centinaia di Oss nel sistema sanitario regionale pubblico e privato. I corsi sono necessari perché l’ordine del giorno prevede anche lo scorrimento delle graduatorie degli Oss, che in tutta la regione sono quasi mille ad attendere di essere chiamati e assunti dopo aver vinto il concorso. È l’unico ordine del giorno approvato in tutta questa sessione lunga 24 ore. Ordini del giorno che sono stati le espressioni di associazioni, operatori, ordini professionali, sindacati, categorie del sistema sanitario regionale in quasi 100 audizioni”.



"Il piano - conclude Rossetti -sarebbe migliorato se si fosse aperta una discussione nel merito delle questioni: risparmiare sulla gestione per dare piu' servizi, indicare delle priorità come il tema dell'urgenza sulla psichiatria adolescenziale e giovanile, la presa in carico delle malattie croniche non solo rare, il riconoscimento del servizio sociale nelle Asl. Non è stato possibile proporre nulla per l'ottusa chiusura della Giunta che pretendeva ritirassimo il nostro lavoro".