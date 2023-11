Ufficio postale di Valleggia, il sindaco Isetta: "Serve un Postamat"

La riapertura, dopo numerosi ritardi, della sede dell’ufficio postale in via Armando Diaz a Quiliano, avvenuta nella mattinata di lunedì 20 novembre 2023, non è sufficiente a rispondere a tutte le esigenze della cittadinanza di Quiliano, ed in particolare della popolazione residente nella località di Valleggia.

Anzi, risulta ancor più urgente l’installazione del punto ATM Postamat, come ha evidenziato, ancora una volta, il Sindaco Nicola Isetta in una nuova richiesta formulata a Poste Italiane e, per doverosa conoscenza, alla Prefettura di Savona che sta seguendo con attenzione da diverso tempo questa grave problematica.

“Pur prendendo atto della riapertura della sede di via Diaz - spiega infatti il primo cittadino - che peraltro consentirà di ridurre il carico di lavoro venutosi a creare presso l’ufficio postale di via Don Peluffo in località Quiliano e le sedi dei comuni limitrofi, si deve riscontrare purtroppo la mancata installazione del Postamat, proprio nella sede di Valleggia. È vero che la nuova sede di Poste Italiane ora comprende lo sportello Polis, rinnovato con tutte le funzionalità e i servizi previsti per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, e questa riqualificazione può davvero rappresentare un evidente arricchimento della rete dei servizi esistenti a Quiliano, e più nello specifico a beneficio degli abitanti di Valleggia”.

“Tuttavia - prosegue il sindaco di Quiliano - come già aveva preannunciato a questa Amministrazione nella nota datata 20 ottobre 2023 la Direttrice della Filiale di Savona, dottoressa Marinella Ghiorzo, la filiale di Valleggia risulta tuttora sprovvista dell’impianto Postamat, in quanto – come risulta nella suddetta lettera – “l’assemblea del condominio (situato in via Armando Diaz, n. 39/r) in cui si trova l’ufficio postale ha dato parere negativo”.

“Va quindi evidenziato pertanto - precisa Isetta - che la mancata installazione del Postamat nell’ufficio postale deriva quindi, come dichiarato ufficialmente da Poste Italiane, da un’autonoma scelta dell’assemblea del condominio di Via Diaz n. 39/r rientrante nella tutela dei diritti di proprietà privata. Tale scelta, che rischia di diventare un precedente in ambito nazionale, può tuttavia rappresentare un vincolo impeditivo, finalizzato a non consentire lo svolgimento di un servizio fondamentale per la comunità di Valleggia, quale è quello di un punto ATM. Un disservizio, questo, pertanto non addebitabile alla Città di Quiliano. È doveroso precisare a tal fine che questa amministrazione comunale non ha nessuna colpa né responsabilità sul caso, si è trattato di scelta, indipendente e autonoma dalla capacità di intervento e programmazione del nostro comune. E il veto posto con la delibera dell’assemblea del condominio di via Diaz n. 39/r ne rappresenta l’ennesima prova evidente e tangibile”.

“Per queste ragioni, e per difendere fino in fondo i diritti e le esigenze espresse dalla comunità quilianese, e in particolar modo dagli abitanti di Valleggia - aggiunge il primo cittadino - ho richiesto, da tempo, a Poste Italiane di intervenire e confermare quanto in precedenza loro stessi si sono impegnati per installare l’ATM Postamat presso lo l’Ufficio di Valleggia”.

“Oltretutto - conclude il sindaco Nicola Isetta - per queste ragioni, ho rinnovato a Poste Italiane la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per il reperimento di una sede, nel territorio di Valleggia, che possa ospitare il nuovo ATM Postamat, nel più breve tempo possibile”.