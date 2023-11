Bolkestein, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Sib contro la sentenza del Consiglio di Stato

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Sib contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione Bolkestein-concessioni demaniali marittime.

La decisione è un altro mattoncino che consolida ulteriormente la posizione sindacale: non vi è ragione alcuna perché le concessioni demaniali marittime esistenti, in regola con tutte le normative di settore, debbano essere messe a gara secondo quanto previsto dalla direttiva Bolkestein.

Il tavolo tecnico del Governo, coordinato dal Governo stesso e non certo da Sib-Confcommercio, ha messo nero su bianco come il tema della scarsità della risorsa in materia di spiagge italiane non esiste perché di chilometri di arenile da mettere a bando per consentire l’insediamento di altre aziende balneari ce ne sono a iosa", fanno sapere dal Sib.