Bolkestein, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Sib. Canepa (sindaco Borghetto): "Ottima notizia, non solo per i balneari"

La Cassazione, accogliendo il ricorso del SIB, annulla per eccesso di giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato in tema di Bolkestein.

“Questa è un’ottima notizia - commenta Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito- e non solo per i balneari. Da tempo i comuni costieri vivono una situazione di incertezza legata alla scadenza delle concessioni. Come sempre siamo il parafulmine di tutte le questioni più spinose, l’ultimo anello della catena di comando ma quello che poi deve gestire in prima persona situazioni complesse e delicate come questa. Ora, anche dopo l’esito positivo della mappatura, aspettiamo un indirizzo chiaro e puntuale da parte del Governo e dell’organo legislativo”.

“Il comparto balneare è la prima realtà economica del mio paese che crea un indotto positivo anche in termini occupazionali, che negli anni ha realizzato una tipologia di accoglienza caratteristica che non ha eguali in altre parti del mondo, che ha presidiato, vigilato e, in alcuni casi, preservato il nostro litorale, una realtà economica importante che che non merita questa situazione indefinita ma che, al contrario, dovrebbe essere incentivata ad investire risorse per migliorare e aumentare l’accoglienza turistica” ha infine concluso Canepa.