Cgil e Uil ancora in piazza, a Genova, contro la manovra: "Non risponde alle esigenze del Paese"

Circa cinquemila manifestanti hanno partecipato al lungo corteo che questa mattina è partito dalla Stazione Marittima di Genova per arrivare nelle adiacenze della Prefettura in Piazza Corvetto in occasione dello sciopero nazionale e la manifestazione regionale indetta da Cgil e Uil contro la legge di bilancio ha visto la partecipazione di tutte le province liguri.

Dal palco sono intervenuti il segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà, e la segretaria nazionale della Uil, Vera Buonomo.

“Oggi siamo in sciopero per dire no ad una manovra economica che non risponde alle esigenze del Paese - ha affermato Calà -. Bisogna ridare dignità al lavoro, aumentare i salari e le pensioni. Bisogna investire in sanità su organici e strutture e invece il governo conferma il tetto al numero chiuso per medici e infermieri".

"Il presidente Toti dice di non essere d'accordo con le ragioni dello sciopero - ha proseguito - anche se lui sa che se passa questa finanziaria alla Liguria arriveranno 61 milioni di euro in meno che significa che non ci sarà nulla per abbattere le liste d'attesa in sanità e nemmeno per il sociale a partire dai voucher che il Presidente ha promesso sugli asili nido. Noi non ci fermeremo perché solo la lotta determina le conquiste sociali e civili".

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, ha quindi aggiunto: "Noi vogliamo che si aumentino i salari e si dia reale potere di acquisto alle pensioni. In Liguria è una strage continua sul lavoro e le donne sono relegate ai soliti ruoli: i morti salgono a 18 mentre Salvini attacca le nostre piazze e distorce il messaggio delle donne che affermano i loro diritti. Per questo siamo di nuovo qui in sciopero per far avere più risorse a questa regione e al Paese che non ci ascoltano e che smobilitano lo stato sociale. Noi siamo sempre quelli che vogliono dare potere salariale, potere alle pensioni e meno precarietà alle lavoratrici e lavoratori".

Dal palco sono stati ricordati tutti i morti sul lavoro e con loro l’operaio morto ieri a La Spezia. Per Cgil e Uil va posta maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro e al mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili e anche per formazione e controlli vanno inserite risorse in manovra a partire da nuove assunzioni per personale ispettivo e enti preposti.

Accanto alle rivendicazioni nazionali (superamento della Fornero, lotta all’evasione fiscale ecc.) Cgil e Uil sono in piazza anche per tante emergenze liguri: serve una nuova strategia industriale per affrontare le crisi vecchie e nuove. Ansaldo Energia, Piaggio, Acciaierie d’Italia sono solo alcune delle industrie di respiro nazionale che attendono risposte serie e concrete dal Governo. Dal palco un convinto no all’autonomia differenziata che favorirebbe ancora di più il divario tra regioni creando una frattura insanabile tra nord e sud. E chi pensa che la nostra regione ne trarrebbe giovamento sbaglia.

Oggi è anche la vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e alla manifestazione di Genova, così come nelle altre piazze dello sciopero, è stato letto l’appello nazionale di Cgil e Uil “Adesso basta stragi di donne!”.