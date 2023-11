Furto di una cassaforte a Savona, il Gip non convalida il fermo per la coppia

Non è stato convalidato il fermo di A.D e A.S. in quanto non ci sarebbero gravi indizi.

A seguito dell'udienza di convalida del fermo nel quale entrambi hanno risposto alle domande è stata questa la decisione del Gip Laura De Dominicis nei confronti della coppia.

Convalidata e applicata la misura cautelare del carcere invece per B.Z. (che si è avvalso della facolta di non rispondere) che si sarebbe reso protagonista del furto di una cassaforte all'interno di un'abitazione di Savona.

Il 34enne, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, avrebbe tenuto d'occhio marito e moglie, panettieri, titolari di un'attività del comune capoluogo, intrufolandosi poi nella loro abitazione per portare via la cassaforte contenente circa 28mila euro in contanti e gioielli per un totale di circa 50mila euro.

B.Z., con precedenti per reati contro il patrimonio e furti (circa 18), dopo aver compiuto diversi sopralluoghi nel condominio della coppia ed essere stato pure immortalato dalla telecamera di un vicino, si era intrufolato nell'abitazione nella prima mattina dello scorso 5 ottobre e aveva asportato tramite l'utilizzo di alcuni attrezzi la cassaforte murata presente dietro ad un quadro dileguandosi con la stessa in spalla nascosta dentro un borsone prima dell'arrivo del panettiere che aveva smontato il turno di notte.