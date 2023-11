"Sì amore, no violenza", gli studenti delle scuole di Vado e Bergeggi uniti per dire stop ai femminicidi (FOTO)

"Stop alla violenza sulle donne". "Sì amore. No violenza". "Un record terribile 106 vittime di femminicidio solo nel 2023".

Queste alcune delle frasi impresse negli striscioni preparati dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo di Vado e di Bergeggi che questa mattina partendo dal Comune vadese hanno dato vita ad un corteo che ha attraversato via Gramsci e ha raggiunto Piazza Cavour nella quale sono sopraggiunti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Perterlin.

"Tutti insieme per dire no contro la violenza sulle donne", questa la manifestazione in ricordo della savonese Janira D'Amato, uccisa dall'ex fidanzato nell'aprile del 2017, gl omicidi della 28enne Danjela Neza e la 31enne Etleva Kanolja e tutte le vittime di femminicidi non ultima, la giovane Giulia Cecchettin.

Al corteo e al presidio erano presenti il commissario straordinario di Vado, il sindaco di Bergeggi Nicoletta Rebagliati, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato e sportive del territorio.

Dopo le testimonianze di Rossano e Tiziana D'Amato, genitori di Janira, sono state lette alcune letture degli studenti della terza media della scuola Peterlin ed è stato osservato un minuto di silenzio.