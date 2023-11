Tamponamento in A10 tra Andora e Albenga: intervengono sanitari e vigili del fuoco. 3 km di coda

Ha coinvolto diversi mezzi l'incidente avvenuto in autostrada, sulla Savona-Ventimiglia, stamani tra Andora e Albenga.

Il tamponamento, accaduto poco prima delle 10.15 al chilometro 90,500 in direzione Savona, ha comportato l’immediata mobilitazione dei militi della Croce Bianca di Andora, dei sanitari del 118 e di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.

Quattro i feriti non gravi, 2 in codice giallo e 2 in verde, trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Disagi al traffico con circa 3 chilometri di coda.