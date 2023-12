L'Alta sartorialità di Peserico

Parola d’ordine è sviluppare sempre più il retail nel mondo, in forma diretta, in collaborazione con grandi catene, on particolare negli Stati Uniti con Bloomingdale’s, un colosso con cui Peserico ha già aperto più di una dozzina di store, o in partnership con clienti locali, nei paesi più logisticamente lontani come è accaduto qualche mese orsono con tre grandi spazi a Baku in Arzebaijan, ad Astana in Kazakistan e a Tashkent in Uzbekistan.

Peserico, uno dei grandi nomi della moda italiana, maschile e femminile, sta investendo molto nel retail con una serie di monomarca non solo nelle città d’arte e nelle grandi location di tutto il mondo ma anche nei luoghi più esclusivi di villeggiatura così come è acceduto a luglio, quest’anno, a Capri dopo aver centrato l’obiettivo tempo prima con Forte dei Marmi e Santa Margherita Logure.

All’estero non si contano le presenze Peserico, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Corea alla Germania, dalla Spagna al Canada. Negozi propri compresi tra gli 80 e i 300 mq che riescono a proporre tutta la produzione del brand vicentino che oltre all’abbigliamento ha un serie di referenze, negli accessori, molto ricercate dalla clientela, dalle scarpe alle collane, dal profumo alle cinture.

Peserico oggi è presente in una sessantina di store propri e in 1300 multimarca, molti dei quali negli Stati Uniti dove lo scorso anno si è verificata la principale crescita aziendale con + 46%, con 22 milioni di euro di ricavi, un quarto dell’intero fatturato dell’azienda veneta.