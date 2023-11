"Altare con Noi, Insieme": "La casa del poeta Aldo Capasso giace in uno stato di degrado"

Il patrimonio culturale di una comunità è il suo tesoro più prezioso, un legame tangibile con la storia e l'identità di un luogo. La casa di Aldo Capasso, poeta e scrittore di renome, giace ora in uno stato di degrado che suscita preoccupazione nel gruppo di minoranza "Altare con Noi, Insieme".

"Aldo Capasso, figura illustre della letteratura italiana, ha lasciato un'impronta indelebile nella Val Bormida, dedicando la sua vita e le sue opere a questa terra amata. Altare, in particolare, ha rappresentato il cuore pulsante della sua ispirazione, un luogo carico di memorie e amore, la dimora ancestrale che ha nutrito la sua anima di poeta", spiega il capogruppo Giuseppe Grisolia.

"Il comune di Altare ha sempre onorato la memoria di Capasso, conferendogli la cittadinanza onoraria nel 1982 e intitolandogli le scuole elementari nel 1998. Tuttavia, la situazione attuale della sua casa, situata in piazza del Consolato, è motivo di crescente allarme. Dopo la scomparsa della moglie Florette Morand, segni evidenti di abbandono si sono manifestati con rotture di vetro, forse cadute dagli infissi stessi - prosegue Grisolia - Questo degrado non solo rappresenta una perdita tangibile del patrimonio culturale locale ma potrebbe anche costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, considerando la presenza di strade frequentate come piazza Consolato e via F. Brondi".

Rivolgendosi al primo cittadino, il gruppo di minoranza ha richiamato l'attenzione sull'articolo 677 del Codice Penale, che stabilisce precise responsabilità per la conservazione di edifici in pericolo. Inoltre, ha sottolineato la possibilità, tramite l'art. 54, comma 4, del D.Lg.vo n. 267/2000, di emettere un'ordinanza contingibile ed urgente per intervenire sul pericolo che l'edificio in questione rappresenta per la pubblica incolumità.

"L'interrogazione è volta a coinvolgere l'amministrazione comunale nell'individuare gli eredi o i curatori dell'immobile, sollecitandoli a mettere in sicurezza la struttura, considerando la sua posizione nelle vie trafficate di Altare. Inoltre, chiediamo di intraprendere, con urgenza, azioni per reperire informazioni sull'archivio storico-letterario di Capasso e, se possibile, acquisirlo per preservarne l'integrità e valorizzarne il contenuto".

"Infine, sollecitiamo un'azione immediata per la realizzazione di un percorso storico e culturale dedicato al poeta, utilizzando strumenti tecnologici e cartacei per diffondere la vita e le opere di Capasso, con l'intento di attrarre turisti e promuovere il patrimonio culturale di Altare", conclude Grisolia.