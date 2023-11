Giornata mondiale contro l'Aids, a Loano il progetto "Red Box" su malattie sessualmente trasmissibili e metodi contraccettivi

In occasione della “Giornata mondiale contro l'Aids”, venerdì 1 dicembre presso il workshop The Overpass di via Richeri 33 a Loano si terrà l'iniziativa “Red Box”, progetto di sensibilizzazione alle malattie sessualmente trasmissibili e ai metodi contraccettivi che gode del patrocinio del comune di Loano e dell'importante collaborazione del comitato loanese della Croce Rossa Italiana.

Oggi l'HIV è una malattia che è sottoposta a un tipo differente di invisibilità. Lo stigma permane, ma se ne parla sempre meno. Rispetto ai ragazzi e alle ragazze degli anni ‘80 e ‘90, le persone che contraggono la malattia hanno maggiori possibilità di sopravvivere, di costruire relazioni di coppia durature, di svolgere il proprio lavoro. Nonostante ciò, la condizione di cronicità è devastante e il rischio di essere relegati all'invisibilità è ancora altissima, proprio perché l'attenzione sociale al tema è sempre meno spiccata. Attraverso la street art ricordiamo l'importante opera realizzata da Keith Haring nei bagni maschili cioè nei luoghi che per eccellenza accolgono tutto ciò che è invisibile: le evacuazioni corporali, ma anche la sessualità promiscua e fugace, consumata di soppiatto nelle notti newyorkesi e delle altri grandi capitali occidentali. Il titolo è il vero nucleo di un problema esistente ma che si ha ancora paura a riconoscere: Silence=Death, cioè “il silenzio uguale a morte”.

L'iniziativa, aperta a tutti e gratuita, si svolgerà a partire dalle 20.30 presso il workshop di Alessandro Gimelli e vedrà gli interventi dei ginecologi Gian Mario Vigliercio e Pietro Valle, dell'ostetrica Daniela Fragola e degli esperti della Cri, che parleranno delle malattie sessualmente trasmissibili e dei metodi di contraccezione.

Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione rispetto a queste tematiche e all'importante lavoro svolto dai volontari Cri, perché conoscere se stessi è il primo atto di amore per avere cura della nostra vita e della nostra salute.

Sempre il 1 dicembre, i volontari della Croce Rossa effettueranno, presso le farmacie di Loano e presso la Parafarmacia Conad di Toirano, una raccolta di preservativi e assorbenti. Tutto il materiale verrà consegnato al consultorio di Loano, che lo donerà alle persone in stato di necessità.

Lo scorso 31 ottobre presso la discoteca Essaouira è stata organizzata, in collaborazione con la Croce Rossa, una serata volta a sensibilizzare i giovani rispetto a questa tematica attraverso il divertimento e attività mirate.

"Si ringrazia per la collaborazione, per la realizzazione del materiale informativo e di promozione la responsabile giovani della Croce Rossa Chiara Pecchioni, Marika Gianoli, Gioana Agostoni, Matteo Pesce per la realizzazione della locandina; Gianni di Kaos per aver donato la stampa delle locandine; la dottoressa Sabrina Bonino della Società Italiana per la Promozione della Salute per il supporto", si legge nella nota diramata dal comune.