“I Giovedì d’Autore”: il 30 novembre a Garlenda appuntamento con Magdi Cristiano Allam

Giovedì 30 novembre Magdi Cristiano Allam sarà ospite de “I Giovedì d’Autore”, la rassegna storico-culturale ideata e curata da Fabrizio Marabello, responsabile per la Liguria del Movimento e della rivista mensile CulturaIdentità.

Dopo l'incontro con il professor Nicolangelo D’Acunto, storico del medioevo, al Golf Club di Garlenda è la volta di Magdi Cristiano Allam giornalista e saggista, volto noto al pubblico televisivo, che presenterà il suo ultimo libro “Un miracolo per l’Italia”.

Magdi Cristiano Allam nel 2008 durante la veglia pasquale, formalizzò la sua conversione al Cattolicesimo ricevendo in San Pietro in Vaticano da Papa Benedetto XVI battesimo, cresima ed eucaristia in un’unica circostanza. Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Laureato in Sociologia. Ha svolto l'attività di giornalista. È stato editorialista e inviato speciale di “La Repubblica” e vice-Direttore ad personam del “Corriere della Sera”. Dal 2009 al 2014 è stato parlamentare europeo. Ha svolto dei seminari nelle università e centri di formazione. Tiene conferenze in tutt’Italia.

È stato musulmano per 56 anni, ha creduto in un “islam moderato” fino a quando non è stato condannato a morte sia da terroristi islamici sia da sedicenti “musulmani moderati”. Dal 2003 vive sotto scorta. Nel 2013 si è dissociato dalla Chiesa di Papa Francesco pur salvaguardando la fede in Gesù. Nel 2009 ha fondato il Partito “Io amo l'Italia” e nel 2021 ha dato vita alla Comunità “Casa della Civiltà”. Ha scritto 17 libri su islam, immigrazione, crisi delle civiltà. Nel luglio di quest'anno ha pubblicato “Un miracolo per l'Italia”, una rappresentazione delle realtà che sostanziano la nostra civiltà decaduta e la fede nella rinascita.

"L'incontro con Magdi Cristiano Allam, con il quale mi lega una sincera amicizia, sarà anche l'occasione per parlare della guerra tra Israele e Palestina - spiega Fabrizio Marabello - All'evento parteciperà Arianne Ghersi, analista gepolitica e autrice, insieme a Roberto Milani esperto in cyber security, del volume "Analisi del jihad" che sarà presentato nell'ambito della nostra rassegna giovedì 11 gennaio 2024".