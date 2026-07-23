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Eventi | 23 luglio 2026, 08:51

Garlenda scende in campo per la solidarietà: una cena sotto le stelle per il Centro Artemisia Gentileschi

“Mangia, sorridi, dona” è lo slogan della serata benefica che unisce comunità e impegno sociale nel cuore dell’estate

Garlenda scende in campo per la solidarietà: una cena sotto le stelle per il Centro Artemisia Gentileschi

Il 23 luglio, alle ore 20.30, Garlenda ospiterà “Solidali sotto le stelle”, una serata all’insegna della solidarietà promossa dal Comune di Garlenda e dalla Pro Loco di Garlenda.

L’iniziativa, accompagnata dallo slogan “Mangia, sorridi, dona”, nasce con l’obiettivo di unire convivialità e impegno sociale in una cena benefica il cui intero ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, associazione impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Per l’occasione, i partecipanti sono invitati a indossare il bianco e il rosso, i colori simbolo di Garlenda, contribuendo così a creare un’atmosfera di partecipazione e condivisione.

La quota di partecipazione è di 40 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni è prevista una tariffa ridotta di 20 euro.

L’evento rappresenta un’importante occasione per vivere una serata estiva all’insegna della solidarietà, sostenendo concretamente un progetto di grande valore sociale e rafforzando il senso di comunità che contraddistingue il territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 1051667.

Redazione

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