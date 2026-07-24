Albenga, Guido Ferraro festeggia il suo compleanno con la presentazione del suo libro "Mirra, un amore infinito"

Un brindisi di compleanno e, allo stesso tempo, l'anteprima del suo venticinquesimo libro. Doppio appuntamento domenica 26 luglio, a partire dalle 18.30, alla libreria Ubik di Albenga con lo scrittore ponentino Guido Ferrari, che presenterà "Mirra, un amore infinito".

Dopo i numerosi romanzi gialli e noir di ambientazione storica, Ferrari ha scelto questa volta di tornare ai sentimenti più profondi che hanno caratterizzato le sue origini letterarie, quelle di poeta. Un richiamo alle emozioni più intime che torna a prendere il sopravvento nonostante i riconoscimenti, i premi letterari e le onorificenze nazionali ottenuti negli anni dalle sue opere nella sezione dedicata ai romanzi storici.

Non si tratta, del resto, di una novità assoluta nel percorso dell'autore. Tra i precedenti lavori legati maggiormente alla poesia e ai sentimenti figurano la celebre pergamena "Antica Terra di Liguria" e "Le Poesie del Cuore", il caratteristico libro rosso sagomato proprio a forma di cuore.

A questi si aggiungono i romanzi "Storia di un amore disperato" e "L'Epilogo di Storia di un amore disperato", opere particolarmente intense che ottennero anche buoni risultati sul mercato nazionale, arrivando praticamente a esaurire le rispettive tirature.

"Mirra, un amore infinito" segna però un ritorno ai sentimenti legato a una vicenda particolarmente personale. Mirra era infatti l'adorata cagnolina dello scrittore, scomparsa prematuramente all'età di soli sette anni. Un rapporto al quale Ferrari, animalista e vegetariano, ha scelto di dedicare il suo nuovo lavoro.

L'appuntamento albenganese sarà così anche l'occasione per condividere un'esperienza nella quale potranno riconoscersi quanti hanno vissuto la perdita di un animale amato: al dolore della separazione si accompagna infatti il ricordo della gioia e dell'affetto ricevuti durante gli anni trascorsi insieme.

Ferrari, tra gli scrittori liguri con la carriera più longeva, ha iniziato il proprio percorso letterario nell'estate del 1990. A distanza di 36 anni, il venticinquesimo libro rappresenta dunque una nuova tappa della sua produzione, questa volta attraverso una storia profondamente intima e dedicata all'amore per gli animali.